Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Einladung an den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine gegen Kritik verteidigt.

"Ich habe mich entschieden, dass ich den Präsidenten einlade", entgegnete die CDU-Politikerin am Freitag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Poroschenko auf die Frage, weshalb sie nicht auch dessen Herausforderer Wolodimir Selenskyj in Berlin empfange.

Mit Präsident Poroschenko stehe ich in einem permanenten Kontakt. Wir pflegen den sehr ständigen Austausch auch in Zeiten, in denen auch Wahlen anstehen. Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Macron lädt beide Kandidaten ein

Der Komiker Wolodimir Selenskyj gilt als Favorit für die Stichwahl. Bildrechte: dpa Bereits vor dem Treffen in Berlin hatte die Bundesregierung Kritik zurückgewiesen, Amtsinhaber Poroschenko mit der Einladung kurz vor der Stichwahl am 21. April einseitige Wahlhilfe zu leisten.



Kritiker verwiesen in dem Zusammenhang darauf, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am gleichen Tag sowohl Poroschenko als auch zuvor Selenskyj empfangen wollte.

Schlechte Karten für Poroschenko

Beide Kandidaten kämpfen am Ostersonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine. Dass Poroschenko danach als Sieger vom Platz geht, gilt als eher unwahrscheinlich. Der Politik-Neuling und Komiker Selenskyj hatte im ersten Wahlgang mit 30 Prozent fast doppelt so viele Wählerstimmen geholt wie der Amtsinhaber. Auch vor der zweiten Wahlrunde liegt Selenskyj Umfragen zufolge klar vorn. Demnach würden 61 Prozent der Wähler den Politik-Neuling wählen, aber nur 24 Prozent den bisherigen Präsidenten.

Deutsche Vorbehalte gegen Selenskyj