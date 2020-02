Die Kanzlerin sprach von einem "schlechten Tag für die Demokratie". Es müsse nun alles getan werden, "damit deutlich wird, dass das in keiner Weise mit dem, was die CDU denkt und tut, in Übereinstimmung gebracht werden kann". Daran müsse in den nächsten Tagen gearbeitet werden. Aus ihrer Sicht sei es zunächst wichtig, dass "die CDU sich an einer Regierung unter dem Ministerpräsidenten nicht beteiligt".