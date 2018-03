Die Wiederwahl der geschäftsführenden Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel soll am 14. März stattfinden. Das hat Unionsfraktionschef Volker Kauder am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" in der ARD angekündigt. Der CDU-Politiker sagte, er habe mit seiner SPD-Kollegin Angela Nahles darüber gesprochen und "wir sind uns einig, dass es der 14. März sein soll."