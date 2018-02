Trotz Kritik Merkel verteidigt Ressort-Verteilung

Angela Merkel hat den Verlust von Schlüsselressorts wie des Finanzministeriums an die SPD gegen Kritik aus der eigenen Partei verteidigt. "Wir haben sicherlich als CDU einen Preis bezahlt für eine stabile Regierung", sagte sie am Sonntag bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

"Das ist schmerzlich mit dem Finanzminister", so Merkel weiter. Ein Scheitern der Verhandlungen über eine große Koalition wegen der Ministerien sei aber "nicht verantwortbar" gewesen - und zu einem Schweitern wäre es ohne die Einigung gekommen. Man habe sich am Ende zwölf Stunden mit den Ressorts beschäftigt, berichtete Merkel.

Die Namen der sechs CDU-Minister sollen bis zum Parteitag am 26. Februar bekannt gegeben werden. Dann werden die CDU-Delegierten über den ausgehandelten Koalitionsvertrag entscheiden.

Sollten die SPD-Mitglieder dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zustimmen, will Merkel ihren eigenen Worten nach bis 2021 und damit die ganze Legislaturperiode regieren. "Ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes einhalten", sagte sie.

Für den Fall, dass die SPD-Mitglieder mehrheitlich Nein sagen, schloss Merkel nicht aus, bei einer dann möglichen Neuwahl erneut anzutreten. Auch den CDU-Vorsitz will Merkel so oder so behalten.