Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll CDU-Generalsekretärin und damit Nachfolgerin von Peter Tauber werden. Das hat das CDU-Präsidium in einer Sitzung auf Vorschlag von Angela Merkel beschlossen. "Es gab einhellige Unterstützung", hieß es am Montag aus Teilnehmerkreisen. Im Präsidium habe es viel Applaus für Kramp-Karrenbauer und keine einzige kritische Stimme gegeben. Die 55-Jährige soll demnach bereits auf dem Parteitag am 26. Februar in Berlin gewählt werden. Dann will die CDU auch über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" über die Personalie berichtet.

Mögliche Merkel-Nachfolgerin

Die Saarländerin gilt als eine enge Vertraute der Kanzlerin und ist für einen sachlich-analytischen Politikstil bekannt. Seit 2010 ist Kramp-Karrenbauer Mitglied im CDU-Bundespräsidium. Sie gilt als mögliche Nachfolgerin Merkels im Parteivorsitz und als Kanzlerin. Im Laufe der Koalitionsverhandlungen war bereits über einen Wechsel der Saar-Regierungschefin nach Berlin spekuliert worden.

In der Partei heißt es, Kramp-Karrenbauer genieße breiten Rückhalt in der Riege der Ministerpräsidenten, die bei der Neuaufstellung der Partei nach einem Rückzug Merkels in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen würden. Als Generalsekretärin würde Kramp-Karrenbauer zunächst bundesweit bekannter werden können.

Umstrittener Tauber war erkrankt

Der 43-jährige Tauber hatte am Wochenende seinen Rückzug angekündigt. Er war zuletzt längere Zeit erkrankt gewesen und hatte an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht teilgenommen. Bereits bei den Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis war er nur selten zugegen. Tauber hatte das Amt des CDU-Generalsekretärs 2013 übernommen. In der Partei war der als liberal geltende Tauber nach der Wahlniederlage im September nicht mehr unumstritten.