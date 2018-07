Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der Debatte nach Mesut Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft zu Wort gemeldetz. Sie lobte Özil als tollen Spieler, der für die deutsche Nationalmannschaft viel geleistet habe. "Er hat eine Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist", ließ Merkel durch eine Regierungssprecherin mitteilen. Gleichzeitig betonte sie auch die große Integrationsleistung, die der Sport in Deutschland bringe.

Bundesaußenminister Maas zweifelt einen Zusammenhang zwischen dem Rücktritt Özils und der Situation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland an. Er glaube nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs über die Integrationsfähigkeit in Deutschland Auskunft gebe. Mesut Özil spielt seit 2013 für den FC Arsenal.