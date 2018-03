Nach der Wahl sagte Merkel zu Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble: "Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an." Schäuble wünschte Merkel "Kraft und Erfolg und Gottes Segen bei Ihrer großen Aufgabe". Zum Start der großen Koalition vor vier Jahren hatte Merkel sogar 42 Stimmen weniger bekommen, als Union und SPD gemeinsam hatten. Auch 2005 und 2009 hatten nicht alle Parlamentarier der Koalitionsfraktionen für sie gestimmt.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder bewertet das Ergebnis positiv, da Merkel im ersten Wahlgang zur Bundeskanzlerin gewählt worden sei. "Darüber freuen wir uns riesig", sagte der CDU-Politiker beim Nachrichtensender n-tv. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hingegen hat sich verwundert über den relativ knappen Ausgang geäußert. "Es waren mehr Gegenstimmen, als ich erwartet hätte", sagte Nahles am Mittwoch im Sender "Welt" (ehemals N24). Bei der SPD sei "die Lage sehr geschlossen" gewesen. "Darum kann ich mich nur wundern. Es ist letzten Endes nicht herauszufinden", ergänzte Nahles.

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sagte, das Ergebnis zeige, "dass die große Koalition eigentlich eine kleine Koalition ist". Einige SPD-Abgeordnete hätten ja schon öffentlich erklärt gehabt, sie würden Merkel nicht wählen, sagt Kubicki bei n-tv. Mit Sicherheit gebe es auch Abweichler aus der Union. Dass es so viele seien, sei kein gutes Zeichen für die Koalition.

Die zukünftigen Minister zeigen sich nach der Kanzlerinnenwahl unterdessen voller Tatendrang. Jens Spahn (Gesundheit) sagte dem Nachrichtensender Phoenix, es gehe jetzt vor allem darum, bei den Bürgern Vertrauen zurückzugewinnen. Die drei Parteien, die jetzt regierten, hätten bei der Wahl Millionen Stimmen und viel Vertrauen verloren. Franziska Giffey (Familie) will sich in ihrem neuen Amt vor allem um die Städte und Gemeinden mit viel Kinderarmut kümmern. Die Frage sei, "wie können wir Menschen, die in ganz schwierigen Lagen sind, da herausbringen, nicht nur versorgen?".