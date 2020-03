Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat sich über den Flüchtlings-Andrang an der EU-Außengrenze besorgt gezeigt. Merz sagte MDR AKTUELL, es sei eine große humanitäre Katastrophe, was sich da zwischen Griechenland und der Türkei abspiele.



Deutschland sollte mehr helfen als bisher, um die Flüchtlinge einigermaßen menschenwürdig unterzubringen. Zugleich müsse die Bundesregierung das Signal geben, es habe keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen. 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Einen Kontrollverlust an den Grenzen dürfe es nicht noch einmal geben.