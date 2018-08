Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu ist wieder in Deutschland. Sie kam am Sonntagmittag gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn am Stuttgarter Flughafen an. Unmittelbar danach kündigte sie vor Journalisten an, sich weiterhin für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Türkei einzusetzen.