Bei MAN in München ruhte am Mittwochmorgen die Arbeit. Bildrechte: dpa

In Norddeutschland waren insgesamt 5.000 Metallarbeiter in zehn Betrieben vom Großraum Oldenburg bis Flensburg zum Warnstreik aufgerufen. In Bayern hat die IG Metall in zehn Betrieben ganztägige Arbeitsniederlegungen angekündigt - darunter beim Lkw-Hersteller MAN in München und Nürnberg, beim Autozulieferer ZF in Passau und bei Linde in Aschaffenburg. Seit Mitternacht ruht laut IG Metall die Produktion im Münchner MAN-Stammwerk. Auch in Nordrhein-Westfalen liefen die Streikaktionen an.