Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ist trotz der Einigung der Tarifparteien im Südwesten im Osten noch nicht ausgestanden. Die Arbeitgeber lehnen eine Angleichung der Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden wie im Westen weiterhin ab. Die IG Metall will die Arbeitgeber zumindest dazu bringen, mit ihr darüber zu verhandeln. Das müsse die Gewerkschaft in den regionalen Übernahme-Verhandlungen erreichen, sagte deren Bezirksleiter Olivier Höbel am Dienstag.

Längere Wochenarbeitszeit sei Wettbewerbsvorteil

Zuvor hatten die Tarifparteien in Baden-Württemberg einen Pilot-Tarifabschluss erzielt, der Vorbild für weitere Tarifregionen werden könnte. Beschlossen wurde etwa eine Lohnerhöhung um 4,3 Prozent. Zur unterschiedlichen Arbeitszeit in West und Ost sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger im Anschluss an die Einigung jedoch, der Osten brauche "diesen Wettbewerbsvorteil weiterhin". Die längere Arbeitszeit müsse bleiben, so der Arbeitgebervertreter.