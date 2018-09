Aus dem vier Seiten langen Forderungspapier zitiert die Zeitung: "Der Druck auf dem Mietmarkt ist heute so dramatisch, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen." In Ballungsräumen seien "explodierende" Mieten auch für Bezieher mittlerer Einkommen eine "existenzielle Herausforderung", schrieben SPD-Chefin Andrea Nahles und SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen. Man wolle die "Preisspirale unterbrechen", hieß es. Man wolle Zeit gewinnen, bis zuletzt ergriffene Maßnahmen wirkten. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch ein neues Gesetz auf den Weg gebracht , das die schon geltende Mietpreisbremse verschärfen soll und die Belastung von Mietern mit Modernisierungskosten begrenzen. Auch soll es mehr Geld für sozialen Wohnungsbau geben.

"Gleichzeitig wären wir als SPD gerne weiter gegangen, als es mit der Union bislang möglich war", werden Nahles und Schäfer-Gümbel zitiert. Dieser ist SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl am 28. Oktober in Hessen. Dort, wie vor der Wahl am 14. Oktober in Bayern, ist Wohnraum ein Wahlkampfthema.