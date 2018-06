Mit 14 Milliarden Euro zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Vermieter können die Grundsteuer über die Betriebskosten auf die Miete umlegen. Mit der Studie will der Verband nach eigenen Angaben den Druck auf die Städte erhöhen, die Höhe ihrer Sätze gegenüber Mietern und Immobilienbesitzern besser zu begründen.

Nun wird um die Reform gestritten. Die Debatte wird von explodierenden Mietkosten in Ballungszentren, zunehmender Immobilienspekulation und dem Mangel an Sozialwohnunungen überschattet. Es werden Forderungen laut, bei der Grundsteuerreform regulierend einzugreifen. Haus & Grund spricht sich für eine marktunabhängige Neuberechnung der Grundsteuer aus und will das kommunale Hebesatzrecht beibehalten.