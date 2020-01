Beschluss vom Abgeordnetenhaus Berliner Mietendeckel kommt

In den vergangenen Jahren zogen die Mieten in Berlin rasant an, nun führt das Bundesland als erstes überhaupt einen allgemeinen Mietendeckel ein. Nach der erfolgreichen Abstimmung im Abgeordnetenhaus werden die Mieten in der Hauptstadt in den kommenden fünf Jahren eingefroren. Besonders hohe Mieten müssen sogar gesenkt werden.