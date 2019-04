In Berlin will eine Initiative Konzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung enteignen. Dazu startet am Samstag ein bundesweit einmaliges Volksbegehren. Den Initiatoren zufolge soll das Bundesland Berlin den Eigentümern die Wohnungen zwangsweise abkaufen. Nach Schätzungen des Senats würde das das bereits hoch verschuldete Land mehr als 30 Milliarden Euro kosten.