Hintergrund Fragen und Antworten zur Mietpreisbremse

Bezahlbare Mieten auch für Normalverdiener in nachgefragten Gegenden - dies war das Versprechen der Mietpreisbremse, die seit 2015 in Kraft ist. Schnell zeigte sich aber, dass sie kaum Wirkung entfaltet. Das Kabinett hat jetzt den Entwurf für ein neues Mieterschutzgesetz verabschiedet, das auch dafür sorgen soll, dass die Bremse besser greift. Das Gesetz soll Anfang 2019 in Kraft treten.