Für den Mifa-Insolvenzverwalter Lucas Flöther ist es hingegen Recht und Gesetz, dass alle Gläubiger gleichmäßig an der Insolvenzmasse partizipieren sollen. "Und in dem Fall ist die Auffassung, dass hier Vermögenswerte zu einem Zeitpunkt übertragen worden sind, wo das Unternehmen bereits in der wirtschaftlichen Krise, bereits insolvent war."

"Dass die Insolvenzgefahr tatsächlich so drohend war, habe man damals nicht gewusst", erklärt Angelika Klein. Zudem hätten die Kreistagsabgeordnete – zu denen auch Klein damals noch gehörte – unter Zeitdruck entschieden. "Wir erhielten am Freitag eine Einladung zum Kreistag. Und da hatten wir den Sonnabendnachmittag, um uns zu entscheiden. Das war also sehr hektisch. Es war eine sehr emotionale Situation." Dennoch glaubten die Beteiligten, richtig und ordentlich zu handeln. Ein Grund für die Entscheidung sei auch die Hoffnung auf Rettung der 500 Arbeitsplätze in der bereits durch den Niedergang des Bergbaus gebeutelten Region gewesen.