Denn während in Deutschland die Bevölkerung dazu angehalten ist, soziale Kontakte wegen des hochansteckenden Virus zu meiden, leben in der Einrichtung 400 Menschen auf engstem Raum. Deshalb haben 70 Migranten einen Brief an die Heimleitung verfasst, in dem sie mehr Hygiene und Schutz gegen das Corona-Virus fordern. Denn, so sagt ein Bewohner: "Wenn hier einer Corona bekommt, dann bekommen es alle – noch am gleichen Tag."