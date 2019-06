Im Bundestag steht heute ein Gesetzespaket zu Migration und Asyl zur Abstimmung. Es beinhaltet acht Gesetzesvorhaben. Sie zielen darauf, die Einwanderung zu regulieren und mehr Ausreisepflichtige abzuschieben. Die Vorhaben stoßen nicht nur bei der Opposition auf Kritik, sondern sind auch in der Koalition umstritten. Die Fraktionen von SPD und CDU/CSU hatten sich erst am Montag auf einen Kompromiss geeinigt.

Der Entwurf von Innenminister Horst Seehofer (CSU) sieht unter anderem eine Verschärfung im Asylrecht vor. Danach sollen Ausreisepflichte leichter in Abschiebehaft genommen werden.



Großes Streitthema ist das vom Innenministerium so betitelte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" und die damit verbundenen sogenannten Anker-Zentren. Dort sollen Asylverfahren durch kurze Behördenwege beschleunigt werden. Auch sollen die Befugnisse von Polizei und Ausländerbehörden ausgeweitet werden, damit weniger Abschiebungen scheitern. Behördenmitarbeiter, die Migranten vor einer Abschiebung warnen, machen sich nach neuem Gesetz strafbar.



Zudem sollen Asylsuchenden die Sozialleistungen gestrichen werden können, wenn sie ihre Schutzbedürftigkeit in einem anderen EU-Land bereits anerkannt wurde. Sie sollen so dazu bewegt werden, Deutschland wieder zu verlassen.