Überschwemmungen, Zyklone und andere extreme Wetterereignisse haben im ersten Halbjahr 2019 weltweit rund sieben Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht. Nach Angaben der Beobachtungsstelle für intern Vertriebene (IDMC) in Genf droht bis zum Jahresende eine Verdreifachung der Zahl an "Wetter-Flüchtlingen".

In seinem Bericht über Vertreibungen im ersten Halbjahr 2019 nennt das Zentrum als bislang schwerste Wetterkatastrophen in diesem Jahr den Zyklon "Fani" in Indien und Bangladesch, den Zyklon "Idai" im südlichen Afrika und Überschwemmungen im Iran.