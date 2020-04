Antisemitismusforschung ist bislang keine eigene Wissenschaftsdisziplin, sondern ein interdisziplinäres Querschnittsthema. So forschen zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Geschichts- und Literaturwissenschaften, der Philosophie, Theologie oder Jura an antisemitischen Erscheinungsformen. Ziel der neuen Förderlinie ist es, die Antisemitismusforschung zu stärken und in der deutschen Forschungslandschaft besser zu verankern.