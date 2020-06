Bund und Länder wollen vorerst an den Grundregeln zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie festhalten. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Der Mindestabstand von 1,5 Metern und verstärkte Hygiene-Maßnahmen hätten sich bewährt. Das gelte auch für das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in bestimmten Bereichen. Merkel verwies darauf, dass Ausbruchsgeschehen derzeit vor allem dort festzustellen seien, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten würden.