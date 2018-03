Um den Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde zu umgehen, müssen Arbeitgeber nicht gerade erfinderisch sein. Sie können Arbeitnehmer unbezahlte Überstunden schieben lassen oder weisen Teilzeitstellen aus, die in Wirklichkeit Vollzeitstellen sind. Wie häufig der Mindestlohn in Deutschland umgegangen wird, zeigt eine jüngste Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach erhielten 2016 über zwei Millionen Beschäftigte weniger als den allgemein gesetzlichen Mindestlohn, auch wenn er ihnen zustand. In der Analyse heißt es, die Zahlen seien noch eine vorsichtige Schätzung.

Frauen werden häufiger um Mindestlohn geprellt als Männer. Bildrechte: IMAGO

Die Studie zeigt zudem, dass Frauen stärker von der Mindestlohn-Umgehung betroffen sind als Männer und Arbeitnehmer im Osten stärker als im Westen. Mit 12,6 Prozent sei die Quote in Ostdeutschland "ausgesprochen hoch", heißt es in der Analyse. Das liege vor allem daran, dass es im Osten kleinere Betriebe ohne Mitarbeitervertretung und eine geringere Tarifbindung gebe. Unternehmen mit Tarifvertrag und Betriebsrat halten sich laut Untersuchung weitaus konsequenter an die Vorgaben. In solchen Betrieben gab es demnach nur bei 1,8 Prozent der Beschäftigen eine Mindestlohn-Unterschreitung, bei Bertrieben, in denen beides fehlt, lag die Quote bei 15,6 Prozent.