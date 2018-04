Der gesetzliche Mindestlohn hat sich nach Einschätzung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bewährt. Allerdings sei das Niveau in Deutschland im internationalen Vergleich relativ niedrig, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Wer den Mindestlohn bekomme, sei in vielen Großstädten auch als Alleinstehender oft auf Hartz IV angewiesen. Die Autoren der Studie fordern deshalb eine deutliche Erhöhung.