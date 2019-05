Die Bundesregierung macht einem Medienbericht zufolge den Weg frei für einen Mindestlohn für Auszubildende. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag unter Berufung auf das Bundesbildungsministerium berichteten, soll das Kabinett am Mittwoch eine entsprechende Neuregelung beschließen.

Mit der Reform wird – analog zum gesetzlichen Mindestlohn – erstmals in Deutschland eine gesetzliche Untergrenze für die Bezahlung von Auszubildenden festgelegt. Die Höhe der Mindestausbildungsvergütung war allerdings bis zuletzt in der Regierung umstritten. Dem Bericht zufolge hieß es dazu aus dem Bildungsministerium: "Die festgesetzte Höhe der Mindestausbildungsvergütung ist Anerkennung der Leistung der Auszubildenden im Betrieb. Anderseits muss aber auch sichergestellt sein, dass die Motivation der Betriebe erhalten bleibt, Ausbildungsplätze anzubieten."

Auszubildende in der Automobilindustrie gehören bislang zu den besser bezahlten Azubis. Bildrechte: dpa

Bildungsministerin Karliczek machte deshalb auch entsprechende Zugeständnisse. So sollen sich Unternehmen und Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen auch auf niedrigere Sätze einigen können. Von der Neuregelung dürften dem Bericht zufolge vor allem Auszubildende in Betrieben ohne Tarifbindung und in kleinen Betrieben in Ostdeutschland profitieren.