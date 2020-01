In der Altenpflege wird der Mindestlohn für Pflegekräfte erhöht und ausgeweitet. Das hat die Pflegekommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschlossen.

Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, soll der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bis 1. April 2022 in vier Schritten auf 12,55 Euro in Ost- und Westdeutschland angehoben werden.

Die erste Erhöhung soll es am 1. Juli 2020 geben - auf 11,60 Euro im Westen und 11,20 Euro im Osten. Die seit langem geforderte Ost-West-Angleichung soll zum 1. September 2021 kommen. Dann soll der Mindestlohn bundesweit bereits zwölf Euro betragen.

In Einrichtungen mit Pflegemindestlohn arbeiten demnach 1,2 Millionen Beschäftigte. Das Bundesarbeitsministerium will die einstimmige Einigung der Kommission per Verordnung umsetzen.