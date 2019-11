Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte am Nachmittag weitere Konsequenzen aus dem Fall an. So werde er in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, der es ermöglichen soll, Personen mit Einreisesperre direkt an der Grenze "ohne weitere Voraussetzungen" zu inhaftieren. Künfig gelte: "Entweder Abweisung an der Grenze oder Asylverfahren in Haft".