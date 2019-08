Schlechte Optik nicht gleich schlechter Zustand

Wird eine Eisenbahnbrücke als nicht ausreichend oder sogar ungenügend bewertet, bedeutet das jedoch nicht, dass sie einsturzgefährdet ist. Oft sei nur Beton abgeplatzt oder das Geländer nicht einwandfrei, weiß Gerhard Curth, Präsident des Bahnkunden-Verbands.

Cuth zufolge muss zunächst festgestellt werden, dass alle Brücken, die in Betrieb sind, auch betriebssicher sind. Gerade in Mitteldeutschland seien die Bahnbrücken von der Vergangenheit geprägt, viele stünden unter Denkmalschutz.

Die werden auch immer alt aussehen. Das heißt nicht, dass sie unsicher sind. Gerhard Curth | Präsident des Bahnkunden-Verbands

Aber sie sind Curth zufolge zumindest in den 118 erwähnten Fällen mittelfristig sanierungs- beziehungsweise erneuerungsbedürftig.

Auch Eisenbahntunnel kritisch

Bildrechte: dpa Das gilt auch für die Eisenbahntunnel, deren Zustand als kritisch eingeschätzt wird. Von den 76, die es laut Infrastrukturkataster in Mitteldeutschland gibt, gelten fünf als nicht ausreichend.



Der FDP-Verkehrsexperte Herbst verweist dabei darauf, dass in diesen Fällen die Möglichkeit einer Instandsetzung geprüft werden müsse. Er kritisiert, dass es viel zu lange dauere, bis saniert werde. Es sei wichtig, in den nächsten Jahren regelmäßig zu investieren.

Das Problem gerade bei Brücken und Tunneln ist, wenn sie einmal in einem schlechten Zustand sind, wird es besonders teuer und dauert die Sanierung besonders lange. Torsten Herbst | FDP-Verkehrsexperte

Milliarden für Sanierung

Finanzierungsvereinbarung gibt Hoffnung für marode Objekte. Bildrechte: Uwe Miethe/Deutsche Bahn AG Nachdem die Bundesregierung jahrelang die Probleme ignoriert hatte, gibt es seit 2015 die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn. Danach sollen in den kommenden 14 Jahren mehr als 80 Milliarden Euro in anstehende Projekte fließen.



Gerhard Curth vom Bahnkunden-Verband ist allerdings skeptisch und sagt, er glaube bei politischen Aussagen eigentlich nur noch an das, was in der laufenden Legislaturperiode losgetreten werde. Dennoch gebe es Ansätze, dass ein bisschen mehr getan werde als in der Vergangenheit.

Hoffnungsvolle Aussichten