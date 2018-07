Mobilfunk "Weiße Löcher" sollen schneller gestopft werden

In Deutschland sollen in den nächsten Jahren rund eine halbe Million Haushalte zusätzlich an das moderne 4G-Mobilfunknetz angeschlossen werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Infrastrukturminister Andreas Scheuer (CSU) mit den Mobilfunkbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland. Scheuer sagte, man habe zu der bestehenden Vereinbarung "noch was draufgelegt".