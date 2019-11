SPD-Modell gegen Kinderarmut: SÄULE I

Das neue Kindergeld soll das bisherige Kindergeld, den Kinderzuschlag, die Kindersätze der Grundsicherung und Teile des Bildungs- und Teilhabepakets ersetzen. Berechnet werden soll es gestaffelt nach Einkommen der Eltern und Alter der Kinder. Sockelbetrag sind demnach 250 Euro pro Kind und Monat. Bei Familien mit geringem Einkommen soll die Summe auf bis zu 400 Euro für Kinder bis 6 Jahren, auf 458 Euro für 6 bis 13-Jährige und 478 Euro für Jugendliche ab 14 anwachsen können. Steigt das Einkommen der Eltern stark, sinkt der Höchstbetrag - um 35 Euro pro 100 Euro, die Eltern zusätzlich verdienen. Das neue Kindergeld soll unkompliziert online beantragt werden können. Auch die Kinderfreibeträge will die SPD ändern: Der Steuervorteil für Betreuung, Erziehung und Ausbildung soll auf maximal 250 Euro pro Kind sinken.



SÄULE II

Vom neuen Kindergeld sollen monatlich 30 Euro auf ein Teilhabekonto in Form einer Kinderkarte fließen – für gebührenpflichtige Angebote wie Sportvereine, Schwimmbäder oder Musikschulen. Durchsetzen will die SPD zudem flächendeckend beitragsfreie Kitas ab dem ersten Geburtstag, kostenlose Ganztagsangebote für Grundschüler von 8 bis 16 Uhr sowie freie Fahrt für alle Kinder mit Bus und Bahn.