In solchen bringen Bamf-Mitarbeiter Technik zum Einsatz. Sie lassen sich von den Asylbewerbern in ihrer Muttersprache ein Bild beschreiben. Der Ton wird dabei von einem Computer mitgeschnitten.

"Der Computer analysiert in Echtzeit, welche Sprache und welcher regionale Dialekt dahinter steht", beschreibt der Vize-Präsident des Bamf, Markus Richter. 19.000 Fälle seien auf diese Art ausgewertet worden, fügt Richter hinzu. Außerdem wurden Standorte und ähnliche Meta-Daten aus den Handys ausgelesen, so dass der Reiseverlauf der Asylbewerber schnell nachvollzogen werden kann.

Die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen setzen weiterhin auf das zentrale Ausländerregister. Was diese Methode allerdings nicht kann, ist die Stimmenerkennung und die Zuordnung möglicher Dialekte zu den Herkunftsorten der Flüchtlinge. Thüringen erklärte sich in einer E-Mail an MDR AKTUELL – so wörtlich – "für die Durchführung der Asylverfahren und mithin für den betreffenden Einsatz von Computertechnik" als nicht zuständig.