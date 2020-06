Es ist über zweihundert Jahre her: Zu Zeiten Napoleons hat der Staat der Kirche Vermögenswerte entzogen, Ländereien oder Immobilien zum Beispiel. Aus denen sei vorher die kirchliche Arbeit finanziert worden, erklärt Kathrin Schaefer, Finanzdezernentin der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen. Durch den Wegfall dieser Vermögenswerte sei eine Lücke entstanden und die sei mit Staatsleistungen ausgefüllt worden. Die Staatsleistungen seien also an die Stelle dieser Erträgnisse getreten.