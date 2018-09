Wie wahrscheinlich ist ein bewaffneter Einsatz der Bundeswehr in Syrien? Seit Tagen wird über eine Anfrage aus den USA diskutiert. Soll sich die Bundeswehr an einem Vergeltungsschlag beteiligen, wenn der syrische Präsident Assad auch in Idlib Giftgas gegen die Bevölkerung einsetzt? Das Pro und Contra wurde heute auch im Bundestag ausgetragen. Die Auseinandersetzung zog sich durch mehrere Tagesordnungspunkte.

Es gibt viel "wenn" und "dann" in der Debatte. Wenn der syrische Präsident Assad auch in Idlib Giftgas einsetzt, stünde dann die Bundeswehr bereit sich an einer militärischen Reaktion zu beteiligen? Bundeskanzlerin Angela Merkel macht in der Generaldebatte klar, dass sie die politischen Bemühungen unterstützt, dieses "wenn" zu verhindern. "Aber von vornherein Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein", sagt Merkel auch.

Von der Leyen: Ende der Zurückhaltung

Ursula von der Leyen während der Debatte im Bundestag. Bildrechte: dpa Doch genau um diese Haltung muss die große Koalition noch ringen. An Luftangriffen in Syrien hatte sich die Bundeswehr bisher nicht beteiligt. Sie unterstützt nur den Kampf gegen den IS - mit Ausbildung und Luftaufklärung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist nun offenbar bereit diese Zurückhaltung aufzugeben. Die Weltgemeinschaft müsse die weltweite Ächtung von Chemiewaffen durchsetzen, sagt sie. Von Vergeltung redet die Ministerin nicht - sondern von Abschreckung.

Ich bin mir dabei völlig bewusst, dass es dazu in allererster Linie der Diplomatie bedarf, aber es braucht auch glaubwürdige Abschreckung. Und wir, Deutschland, können bei diesem spezifischen Thema nicht bereits heute schon so tun, als ginge uns das nichts an. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Die Lage sorgfältig prüfen, dann mit Bedacht entscheiden - und das auf der Grundlage der Verfassung. So beschreibt die Verteidigungsministerin den Prozess. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich dagegen offenbar schon entschieden. Ein solcher Einsatz verstoße gegen Verfassung und Völkerrecht. Nur der Sicherheitsrat oder die Vollversammlung der Vereinten Nationen könnten die internationale Gemeinschaft ermächtigen, militärisch zu handeln, sagte Nahles. Und sie fügte an: "Solange dies nicht geschieht, können wir Sozialdemokraten keinem gewaltsamem Eingreifen in Syrien zustimmen."

Außenminister Maas besonders vorsichtig

AfD, Linke und Grüne appellieren an die SPD, bloß nicht umzufallen. Die FDP ist noch zurückhaltend. Eins aber eint die Opposition: die Befürchtung, diesmal könne die Bundesregierung das Parlament erst nachträglich über den Einsatz abstimmen lassen. "Nicht mit uns", warnt Tobias Lindner von den Grünen.