Trotz des angekündigten Rückzugs von SPD-Chefin Nahles hatte sich Mohring am Wochenende dafür ausgesprochen, die Regierungsarbeit in der großen Koalition fortzusetzen. Die Fraktionschefs der Union von Bund und Ländern kommen am Vormittag in Weimar zusammen. Laut Mohring wollen sie in einer Erklärung Erwartungen an die große Koalition in Berlin formulieren.