Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt begründete die Entscheidung in einer Mitteilung am Montag damit, dass eine verbesserte Mobilität ein wichtiges Kriterium sei, um dem Wegzug junger Menschen vom Land entgegen zu wirken: "Gerade auf dem Land reichen die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs für Auszubildende oft nicht aus."

Regulär müssen Anwärter für die Fahrerlaubnisklasse AM 16 Jahre alt sein. Das Modellprojekt des Mopedführerscheins mit 15 wurde 2013 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ins Leben gerufen. Später kamen auch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hinzu. Ursprünglich sollte der Versuch am 30. April dieses Jahres enden. Projektbegleitende Studien zur Verkehrssicherheit und zum Mobilitätsverhalten haben nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bislang keine eindeutigen Ergebnisse geliefert. Während der zweijährigen Verlängerung sollen nun weitere Daten gesammelt werden.

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Webel gehört zu den starken Befürwortern eines Moped-Führerscheins mit 15. Bildrechte: IMAGO

Für die Verlängerung hatten sich auch die ostdeutschen Verkehrsminister stark gemacht. Sachsen-Anhalts Ressortchef Thomas Webel hatte am Donnerstag MDR AKTUELL gesagt, er habe im vergangenen und in diesem Jahr dem amtierenden Bundesverkehrsminister Schmidt geschrieben, "diese Ausnahmeverordnung um zwei Jahre zu verlängern, weil die Bundesanstalt für Straßenwesen mit der Auswertung noch gar nicht fertig ist."



Sachsen-Anhalt hat laut dem CDU-Politiker mit dem Führerschein mit 15 gute Erfahrungen gemacht. Allein im vergangenen Jahr hätten im Land knapp 2.000 Jugendliche praktische Prüfungen absolviert. Die Unfallzahlen hätten sich nicht erhöht. Nach Ministeriumsangaben wurden 2017 in Thüringen knapp 3.000 und in Sachsen gut 4000 Prüfungen absolviert.