Die beiden Politiker Henriette Reker und Andreas Hollstein haben Morddrohungen erhalten. Die Polizei bestätigte, dass eine Drohung gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Reker eingegangen sei. Andreas Hollstein, Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass auch er bedroht werde. Er habe in der Vergangenheit immer wieder mal Morddrohungen erhalten. Zuletzt sei am Dienstag eine eingegangen.

Auch Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena, wurde Opfer eines Attentats. Bildrechte: dpa

Nach Informationen des WDR hat die Drohung gegen Reker einen rechtsextremen Hintergrund und steht im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.



Die Polizei wollte zunächst nicht bestätigen, dass es einen Zusammenhang mit dem Mord an Lübcke gibt. Zuständig sei zentral das Landeskriminalamt Berlin, da neben Reker auch andere Politiker Drohungen erhalten hätten. Unklar blieb, um wen es sich dabei handelt.



Reker und Hollstein waren in der Vergangenheit Opfer von Attentaten. Ein rechtsradikaler Angreifer hatte Reker 2015 bei einem Wahlkampftermin mit einem Messer in den Hals gestochen. Die parteilose Kommunalpolitikerin wurde damals lebensgefährlich verletzt. Hollstein wurde 2017 in einem Imbiss angegriffen und mit einem Küchenmesser bedroht. Dabei wurde er leicht am Hals verletzt. Der Angreifer hatte sich zuvor abfällig über die nach seiner Ansicht zu liberale Flüchtlingspolitik Hollsteins geäußert.