Gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gibt es einen weiteren Verdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilte, wird gegen Stephan E. auch wegen versuchten Totschlags gegen einen Asylbewerber ermittelt. Polizisten hätten deshalb sein Haus am Donnerstag ein weiteres Mal durchsucht und mögliche Beweismittel sichergestellt.

Bei dem bisher ungeklärten Fall vom Januar 2016 war in Kassel ein Iraker von einem Radfahrer mit einem Messer angegriffen worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Täter habe das Opfer von hinten in die linke Schulter gestochen und dann seine Fahrt fortgesetzt. Nunmehr hätten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Mordverdächtige diese Tat in seinem Wohnort begangen haben könnte.