Islamische Gemeinschaften sind auf Spenden angewiesen. Viele Moscheen in Deutschland werden zu wesentlichen Teilen aus dem Ausland unterstützt. In den Gemeinden des der Türkei nahestehenden Ditib-Verbands, zu dem deutschlandweit 900 Moscheen gehören, sind beispielsweise von der Türkei entsendete und bezahlte Imame tätig. Diesen Einfluss aus dem Ausland würde die Politik gern beenden.

Ahmadiyya-Gemeindesprecher Suleman Malik bei einem Auftritt in Erfurt. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde verzichtet auf die Erhebung von Steuern. Bildrechte: dpa

Nein. Laut Grundgesetz kann jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbst ordnen und verwalten. Ob sie vom Recht des Steuereinzugs Gebrauch macht, ist allein ihre Entscheidung. So verzichten beispielsweise die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, die in Hamburg und Hessen als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist, oder die Alevitische Gemeinde Deutschland, die ebenfalls in verschiedenen Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist, auf das ihnen in diesen Bundesländern zustehende Recht zur Erhebung von Steuern.