Zentralrat der Muslime begrüßt Moschee-Steuer

Wenn Moslems Vermögen hätten, könnten sie 2,5 Prozent für Arme und Bedürftige abgeben - oder eben für Moschee-Arbeit, so Mazyek. - Gestern hatten Politiker von Union, SPD und Grünen die Einführung einer Moschee-Steuer begrüßt. So ließe sich die Gefahr einer Radikalisierung von außen verringern. - In Österreich wird bereits eine Moschee-Steuer erhoben.