Für die einen gehören sie zum Fahrgefühl dazu, für die anderen ist es einfach nur Krach: Motorradgeräusche. Michael Lenzen ist Vorsitzender des Bundesverbands der Motorradfahrer und sagt, er verstehe die Beschwerden: "Die Motorradfahrer sind am Wochenende bei schönem Wetter unterwegs, genau in der Zeit, wo die anderen Menschen Natur genießen, im Garten sitzen wollen et cetera. Und von daher hat sich das Konfliktpotenzial einfach auch verstärkt."