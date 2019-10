Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass ein Anschlag wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 heute so nicht mehr passieren würde. Das sagte BKA-Präsident Holger Münch in einem Interview mit der Rheinischen Post. Seit dem tödlichen Vorfall auf dem Breitscheidplatz seien "sieben Anschläge in Deutschland verhindert" worden.