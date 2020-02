Er forderte gleichzeitig eine stärkere militärische Zusammenarbeit Europas und rief Deutschland zu einer schnelleren Antwort auf seine europäischen Initiativen auf. Er sei zwar nicht "frustriert", aber "ungeduldig", sagte Macron. Er forderte "klare Antworten" Deutschlands und Frankreichs auf die derzeitigen Probleme in Europa. Dabei müsse Europa nach seiner Ansicht auch über eine eigene atomare Verteidigung nachdenken. Er wisse, wie schwierig eine solche Diskussion über Atomwaffen in Deutschland sei. Aber Deutschland sei sehr wohl bereit gewesen, auch mit den USA über eine nukleare Teilhabe zu sprechen.

Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo Kritik an der US-Regierung und am schwindenden Zusammenhalt in einem westlichen Bündnis zurückgewiesen. "Der Westen gewinnt, zusammen gewinnen wir", sagte er bei seiner Rede. Er rief die Verbündeten in Europa zudem auf, mit den USA für politische Freiheiten und eine Zusammenarbeit souveräner Staaten zu streiten. Kritik an politischen Alleingängen seiner Regierung ließ er nicht gelten.