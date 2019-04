Parteien dürfen aber nicht mehr als 1.000 Euro aus dem Nicht-EU-Ausland annehmen. Es sei denn, sie kommen aus deutschem oder EU-Vermögen. Das hätte die AfD sofort überprüfen müssen. Doch erst auf spätere Nachfrage nannte die Goal AG Namen von Deutschen oder EU-Ausländern. Deren Spenden hätten sie weitergeleitet, so die Schweizer Firma.

Doch, so zeigt ein Blick ins Parteiengesetz, verboten sind: "Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 500 Euro betragen und deren Spender nicht feststellbar sind, oder bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende eines nicht genannten Dritten handelt."

Bei den fraglichen Parteispenden hätten also mehrere Alarmglocken schrillen müssen: Erst, weil sie aus der Schweiz kamen. Dann, weil die Schweizer Firma behauptete, die Spenden nur weitergeleitet zu haben. Umso dringender wäre es gewesen, dass die AfD dem auf den Grund geht. Es ist also falsch, was Jörg Meuthen behauptet: Die AfD muss wie jede Partei überprüfen, woher die Spenden kommen und ob sie die überhaupt annehmen darf.