Der Skandal war im September 2015 bekannt geworden. In der Folge hatte die VW-Aktie zeitweise mehr als 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Verhandelt wird am Oberlandesgericht Braunschweig. Wegen des großen öffentlichen Interesses findet der Prozess im Kongress-Saal der Stadthalle statt.



Die Kläger werfen Volkswagen vor, mit den Informationen zu lange hinter dem Berg gehalten zu haben und ihnen dadurch einen Wertverlust ihrer Aktion eingebrockt zu haben. VW entgegnet, für den Aktienkurs sei die Veröffentlichung der US-Umweltbehörde EPA am 18. September 2015 – einem Freitag – relevant gewesen. Die EPA hatte damals eine Strafe von 18 Milliarden Dollar angedroht. Am nächsten Börsentag – Montag, 22. September – veröffentlichte VW eine Ad-hoc-Mitteilung.