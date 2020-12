Corinna Pietsch: Da die neue Sars-CoV-2-Variante seit mindestens Ende September in Großbritannien vorkommt und inzwischen mehrere Einzelfälle aus anderen europäischen Ländern bekannt sind, ist davon auszugehen, dass sich das Virus bereits in Deutschland befindet. Gleichwohl ist es gut, dass man jetzt – zumindest bis zur Klärung der genauen Eigenschaften der Virusvariante – Maßnahmen wie Reiseeinschränkungen trifft, um ihren weiteren Eintrag einzudämmen.

Die Virusvariante ist auffällig, da sie im Erbgut mehrere Veränderungen trägt und zudem in Großbritannien in wachsender Zahl vorkommt. Ob für das gehäufte Auftreten tatsächlich die beobachteten Mutationen im Sinne einer verstärkten Übertragungsfähigkeit verantwortlich sind, ist bislang aber nicht geklärt. Es könnten hierfür z.B. auch besonders günstige Übertragungsgelegenheiten (fehlende Eindämmungsmaßnahmen, Super-Spreading-Events etc.) ursächlich sein. Hinweise, dass die Virusvariante schwerere Erkrankungen hervorrufen kann, gibt es bisher nicht.