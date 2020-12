Kenia-Koalition Nach Regierungskrise: Wie geht es weiter in Sachsen-Anhalt?

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Nicht mal ein halbes Jahr dauert es noch, dann sind in Sachsen-Anhalt regulär Landtagswahlen. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen muss also nur noch wenige Monate halten. Ob das klappt, war in den vergangenen Wochen fraglich. Sachsen-Anhalts CDU hatte die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgelehnt. SPD und Grüne waren dafür. Das hatte die Koalition fast zum Platzen gebracht. Was bringen die kommenden Monate noch, wie ist die Stimmung nach der bisher schwersten Krise in der Koalition?