Nach dem Votum der SPD-Basis für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Parteivorsitzende ist die Zukunft der großen Koalition in Berlin ungewiss. Am kommenden Wochenende will die designierte neue SPD-Spitze einen Parteitag in Berlin entscheiden lassen, ob und wie die SPD die Koalition fortsetzt.