Karl-Eckhard Hahn war Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Bildrechte: MDR/ Lina Jünger

Drei Tage vor der Ministerpräsidentenwahl schreibt Hahn einen Beitrag auf dem Debatten-Portal "The European", der mit dem Nachsatz gekennzeichnet war: "Der Verfasser gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung wieder." In dem Beitrag fragte Hahn sich unter anderem, was denn sei, wenn eine Regierung mit Stimmen von AfD-Abgeordneten komme. Seine Antwort, sinngemäß: Warum denn nicht?



Hahn schrieb: "Die Stimmabgabe zugunsten eines FDP-Kandidaten, der ohne einen Koalitionsvertrag oder sonstige politische Zusicherungen an den Start ginge, verpflichtete diesen politisch zu absolut nichts. Weder gegenüber der AfD noch irgendjemandem sonst."