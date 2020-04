Norbert Blüm 2014 - auch Jahre nach der Plakat-Aktion will er von seinem Satz nicht lassen. Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA Es gibt diesen einen Satz, der Norbert Blüm sein Leben lang anhing: "Die Rente ist sicher." Zurück geht er auf eine Plakat-Aktion 1986. Damals ließ Blüm sich, in einen Kittel gekleidet, vor einer Litfaßsäule fotografieren, plakatiert mit dem Spruch "Denn eins ist sicher – die Rente".



Dass ihn dieser Satz sein Leben lang verfolgte, fand Blüm aber offenbar gar nicht so schlimm. Im Gegenteil: Noch 2015 sagte er in einem Interview, dass er in Sachen Rentengerechtigkeit kampfbereit sei: "Den Satz verteidige ich, und zwar mit einer gewissen Wut im Bauch."



Diese Kampfbereitschaft legte Blüm auch in anderen Belangen an den Tag, immer ging es ihm um das große Thema Gerechtigkeit, oft um die immer weiter auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich und darum, dass es mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft bräuchte: "Die Starken müssen für die Schwachen da sein. Die Jungen zahlen für die Alten."

Dass es gerade diese arbeitnehmernahen Themen waren, die Blüm am Herzen lagen, mag auch in seiner eigenen Vergangenheit begründet sein – denn die sah erst einmal gar nicht danach aus, als wachse hier eines der berühmtesten Gesichter der Bundespolitik heran.

Am 21. Juli 1935 wurde Norbert Sebastian Blüm in Rüsselsheim in eine katholische Familie hineingeboren. Nach der Schule absolvierte er beim Autobauer Opel eine Lehre zum Werkzeugmacher. Im Anschluss schlug er dann aber doch einen anderen Weg ein, holte an einem Abendgymnasium sein Abitur nach und hängte als Krönung noch ein Studium der Philosophie, Germanistik, Geschichte und Theologie an der Universität Bonn dran.

Schon während seiner Ausbildung begann Blüm, damals gerade 15 Jahre alt, sich in der CDU zu engagieren. Bereits hier zeigte sich, auf welchen politischen Themenbereich der künftige Arbeitsminister mal sein Hauptaugenmerk richten würde: Der junge Katholik widmete sich vor allem den Sozialausschüssen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, wurde 1963 sogar deren Hauptgeschäftsführer und später Bundesvorsitzender.

Norbert Blüm mit "seinem" Kanzler Helmut Kohl. Als einziger Minister begleitete Blüm Kohl durch die kompletten 16 Jahre Regierungszeit. Bildrechte: dpa Apropos Bund: In der Bundes-CDU war man längst aufmerksam geworden auf den kleinen, aber kompakten und anpackenden Rüsselsheimer mit einem Hang zu Sozialthemen. 1972 zog Blüm als Abgeordneter in den Bundestag ein, als Helmut Kohl zehn Jahre später Kanzler wurde, machte er Blüm zu seinem Minister für Arbeit und Sozialordnung.



Als einziger Minister blieb Blüm über die gesamte Ära Kohl im Amt, bis die Regierung 1998 durch Gerhard Schröder abgelöst wurde. In dieser Zeit war Blüm unter anderem für die Einführung der Pflegeversicherung verantwortlich.



Viel länger hielt auch die politische Freundschaft zwischen dem Minister und seinem politischen Förderer Kohl nicht: Die Parteispenden-Affäre in der CDU Ende der Neunzigerjahre entlockte Blüm Kritik an der eigenen Partei, was wiederum Kohl dazu verleitete, seinen ehemaligen Zögling als "Verräter" zu bezeichnen. An seiner Kritik von damals hielt Blüm trotzdem auch später fest: "Ich kann auch nicht im Nachhinein der Freundschaft wegen sagen, dass die Parteispenden richtig gewesen wären. Das mindert aber nicht meinen Respekt vor Kohl."

Norbert Blüm spricht 2016 im Flüchtlingslager im griechischen Idomeni mit einer irakischen Familie. Bildrechte: dpa Nach dem Ende seiner Bundestags-Laufbahn engagierte Norbert Blüm sich weiterhin für die Themen, die ihm am Herzen lagen. Nicht umsonst war er in Berlin als "soziales Feigenblatt" der CDU bezeichnet worden. Im Ruhestand schrieb Blüm mehrere Bücher, etwa über Ungerechtigkeiten im deutschen Justizapparat ("Einspruch! Wider die Willkür an deutschen Gerichten"), darüber, wie dem "kleinen Mann" vor Gericht das Leben schwer gemacht wird. Außerdem reiste Blüm im Frühjahr 2016 ins Flüchtlingslager Idomeni, um sich ein Bild vom Leben der dort Gestrandeten zu machen.



Gerechtigkeit und Solidarität – das sind wohl am ehesten die beiden Begriffe, die Blüm Zeit seines Lebens am stärksten umtrieben, gepaart mit einer gewissen Furchtlosigkeit, was Konflikte und deutliche Worte angeht. "Ich bin einer, der, wenn er mal ins Hosenbein gebissen hat, in der Hose hängen bleibt", so Blüm in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag 2015. Und: "Ich bin ein alter Rummel-Boxer, ich brauche den Schlagabtausch."

Die globale gesellschaftliche Entwicklung beobachtete Blüm während seiner letzten Lebensjahre mit wachsender Sorge – und nicht gerade optimistisch: "Ich habe das Gefühl, dass wir uns in einer Wendezeit befinden“, sagte er 2015. "Wenn der Abstand zwischen Reich und Arm nicht kleiner wird, wird die Welt in große Turbulenzen geraten."

Nur – was tun? Man müsse die Asymmetrie zwischen globalem Kapital und Gewerkschaften, die in engem Fokus operieren, aufheben. "Das Kapital hat sich längst auf die Globalreise begeben und die Gewerkschaften agieren lokal." So falle auf lange Sicht jeglicher solidarische Zusammenhalt auseinander.