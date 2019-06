Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles hat wie angekündigt auch den Fraktionsvorsitz ihrer Partei im Bundestag abgegeben. Die 48-Jährige erklärte nach Angaben von Teilnehmern am Dienstag in einer Fraktionssitzung offiziell ihren Rücktritt. Zehn Minuten später habe sie den Sitzungssaal im Reichstag unter großem Beifall verlassen. Es habe zugleich eine betroffene Stimmung geherrscht.

Die kommissarische Leitung der SPD-Fraktion im Bundestag liegt nun beim Vizevorsitzenden Rolf Mützenich aus Köln. Darauf hatte sich der Fraktionsvorstand bereits am Sonntag verständigt. Wann genau über Nahles Nachfolge im SPD-Fraktionsvorsitz entscheiden wird, ist derzeit noch unklar. Im Gespräch ist dafür die letzte Juni-Woche. Dann kommt der Bundestag letztmals vor der Sommerpause zusammen. In der Fraktion wurde aber nicht ausgeschlossen, dass die Neuwahl später stattfinden könnte. Bislang hat noch niemand eine Kandidatur angekündigt.

Nahles hatte am Sonntag den Rückzug von all ihren politischen Ämtern angekündigt. Am Montag trat sie bereits als Parteivorsitzende zurück. Die 48-Jährige will sich komplett aus der Politik zurückziehen und zeitnah auch ihr Bundestagsmandat aufgeben.